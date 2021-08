Ornans au fil de l'eau : à la découverte de la petite Venise comtoise

Voici une balade en kayak pas des plus reposantes. Emmanuel est guide de rivière sur la Loue depuis deux ans. Sa mission est d'encadrer les pagayeurs, mais pas que. "On chante aussi, on anime. Les Ornanais, ils ont tendance à bien dormir donc on les réveille quand on passe et on les salue", nous raconte-t-il avec une voix un peu cassée.