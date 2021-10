Ossau-Iraty, un fromage qui fait la fierté du Pays basque

L'Ossau-Iraty, c'est l'histoire de race locale et de familles passionnées au milieu des montagnes verdoyantes du Pays basque et du Béarn. C'est un savoir-faire millénaire. Tout commence à 1 600 mètres d'altitude. Stéphane et sa famille ont passé plusieurs mois en montagne et terminent l'été dans une cabane sans eau ni électricité. Au petit matin, le soleil se lève sur la vallée d'Ossau. Les brebis sont élevées en montagne tout l'été. Pendant trois mois, leur lait a servi à fabriquer du fromage d'estive. Depuis la mi-août, elles ne sont plus traites car elles attendent leur petit. Avant le retour du froid, il faut descendre dans la vallée et fermer la cabane pour l'hiver. La transhumance peut commencer.