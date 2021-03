Ouverture de la pêche : les passionnés dans les starting-blocks

À Saint-Myon, des membres d'une association locale vont déverser plus de 180 kg de truites à différents endroits de la rivière, avant leur arrivée demain. Ils vont essayer de couvrir tout le secteur de manière homogène, soit près de 30 km de rivière à agrémenter de poissons pour que le jour d'ouverture de la pêche soit un jour de fête. "On attend ça toute l'année. On est content de retrouver les copains et d'essayer d'attraper quelques truites dans ce cadre magnifique", se réjouit un pêcheur.