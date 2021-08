Parenthèse ensoleillée sur la Côte d'Albâtre

Ici, la météo est clémente et ça donne des idées de balade. Peu importe la couleur du ciel, les plages de la Côte d'Albâtre offrent toujours un paysage impressionnant. "Avec et sans nuages, on redécouvre deux fois les paysages. C'est grandiose et c'est lumineux quand il y a le soleil", confie un spectateur.