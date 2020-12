Pari tenu pour le marché de Noël de Janvry

Prendre une photo avec le père Noel cette année, ce n'était pas gagné. Pourtant, le marché de Janvry a pu accueillir ses premiers visiteurs. C'est le maire et des centaines de bénévoles qui se sont battu pour que le marché ait lieu dans de bonnes conditions sanitaires. "On sait que c'est un marché à minima avec moins de monde, mais ça n'a pas d'importance", a déclaré le maire Christian Schoettl.

Ici, on peut admirer des lumières, à défaut de faire un tour sur le manège. Une fois n'est pas coutume, le village a dû revoir ses ambitions à la baisse à cause de l'épidémie. Une fréquentation limitée à 1 500 visiteurs et pas de parade de Noël ni de dégustation au comptoir. Le vin chaud et la tartiflette sont à emporter.