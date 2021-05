Partie de pêche : la traque du silure dans le Rhône

Il suffit de mettre un pied sur le bateau de Jean-Claude Tanzilli pour comprendre sa passion. Une vie toute entière consacrée à la pêche. "On est heureux le matin quand on part. On est plongé dans nos poissons, nos passions et la traque. C'est merveilleux. Et ça ne m'a jamais lâché depuis ma plus jeune enfance", confie-t-il. Nous sommes dans les méandres de la vallée du Rhône et son fleuve avec Jean-Claude et sa fille Sabrina à qui il a tout appris. "J'adore ça, j'ai grandi dedans. J'avais les pieds dans l'eau depuis toute petite", témoigne-t-elle