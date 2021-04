Partir ou rester : quelle ambiance sur l’Île de Ré en cette fin de week-end de Pâques ?

Au Bois-Plage-en-Ré, un camping affichait complet samedi et dimanche. Mais ce lundi matin, les allées sont beaucoup plus calmes. Certains vacanciers ont bouclé leurs valises. Il est temps de rentrer dans les Deux-Sèvres, mais avec le cœur un peu lourd. "Je suis en vacances jusqu'au 15 avril. C'est dommage", confie l'un d'eux. "On aurait pu rester quelques jours de plus si on avait la possibilité", dit un autre.