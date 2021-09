Patrimoine : à la découverte d'une pêcherie dans la Manche

Tous les jours sans exception, Alain Mahé et son petit-fils Antoine se rendent à la pêcherie. Et à chaque fois et sans surprise, ils ne savent pas à quoi s'attendre. La pêcherie n'est accessible qu'à marée basse. En pleine mer, elle est immergée sous neuf mètres d'eau. Le poisson est piégé à mesure que la mer descend. Les bras mesurent 300 mètres chacun et la surface est de six hectares.