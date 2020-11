Paysages d'automne : une balade dans la forêt de Tronçais

La forêt de Tronçais est un océan de couleurs. Une plongée naturelle dans une forêt aussi grande que la ville de Paris. Son immensité qui a été façonnée au fil des siècles fait le bonheur des promeneurs. Ils y trouvent la paix et se ressourcent auprès des arbres de plus de 400 ans. La forêt cache également "La Sentinelle", classée Arbre remarquable et déjà présente sur les lieux sous Louis XIV. On peut également tomber sur des étangs et pêcher.



Pour faire face aux milliers de visiteurs qui s'approchent des arbres, des protections viennent d'être installées pour limiter les piétinements. Les bois sont surveillés, régulièrement répertoriés et marqués pour ne garder que ceux qui sont de meilleure qualité. La forêt de Tronçais tient son nom de "tronce", l'ancien nom du chêne qui représente près de 90% des arbres.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/11/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 novembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.