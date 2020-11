Paysages d’automne : une balade dans le Jura

Il incarne à lui seul l'âme de cet endroit. Francis est l'un des derniers pêcheurs de Port Titi. C'est un petit coin caché du Haut-Doubs qui borde le troisième plus grand lac naturel de l'Hexagone. Au petit matin, il embarque sur le lac Saint-Point. Il est arrivé un peu par hasard dans cette région il y a 34 ans et n'est plus jamais reparti.



Francis habite l'une des 27 maisons de pêcheurs. Chacune est en bois et conserve sa couleur d'origine. Toutes racontent une même histoire qui date de 1904, une histoire d'amitié. A Port Titi, la convivialité est un mode de vie et la simplicité a gardé tout son sens.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/11/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 novembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.