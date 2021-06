"Personne ne sait d’où vient l’eau" : le mystère de la fosse Dionne perdure

La preuve avec cet historien, sollicité dans le reportage en tête d'article, en conte une, assis sur le bord du lavoir. "On prétendait que le Basilic (serpent légendaire), c’était le produit peu singulier de l’accouplement d’un coq avec un crapaud et encore fallait-il que cette opération difficile soit réalisée au moment de Noël et à minuit et alors, il ne fallait pas croiser son regard parce que si c’est lui qui vous regardait le premier, vous étiez pétrifié", dit-il.

Aujourd’hui, la plongée est plus sûre et tout est filmé, dévoilant de fait les secrets de la Fosse avec des objets retrouvés tels que "des pipes et des cendriers en verre", rapporte Pierre-Eric Desseigne. "Des choses qui m’ont ému parce que j’ai imaginé la personne il y a 200 ou 300 ans qui fumait cette pipe et qui l’a jeté dans l’eau. Il y a aussi la beauté de la galerie, de la roche contrastée parce qu’il y en a des assez sombres et après il y a des tapis d’argile très clairs et ça crée des contrastes assez magiques", ajoute-t-il. Pour le moment, il a exploré plus de 350 mètres de galeries souterraines jusqu’à une profondeur de 80 mètres, sans réussir à percer le mystère.