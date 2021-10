Plafonnement du salaire des médecins intérimaires : les hôpitaux ruraux s’inquiètent

Plus de 100 00 personnes dépendent de cet hôpital à Bailleul (Nord). D'ici quelques jours, des services essentiels comme la maternité et les urgences pourraient fermer leurs portes. Le personnel soignant est très inquiet. Fin octobre, la loi Rist entre en application et prévoit de plafonner la rémunération des médecins intérimaires. Or ici, ils sont devenus essentiels. "Nous n'avons que des intérimaires au niveau des anesthésistes et des urgences aussi", explique le docteur Valérie Chalain.