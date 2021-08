Plage et farniente avant la rentrée à Antibes

Café, croissant, mer et ciel azur... la journée commence plutôt bien pour une grande famille réunie ce mardi à Antibes. "Ça se passe bien, on est venu ici pour pique-niquer, pour profiter une dernière fois de la plage", lance l'un d'eux. Châteaux de sable et baignades sont au programme. Le temps est idéal.

Même pour ceux qui habitent à Antibes, il va falloir bientôt retrouver le chemin de l'école et du travail. "On en profite avant la rentrée. On s'amuse avec les petits", explique une habitante. Pour faire plaisir aux enfants et aux petits-enfants, tout est possible. La fraîcheur est relative, car l'eau est à 23 °C.