Des plages fermées au Pays basque à cause d'Ostreopsis ovata : que sait-on de cette algue toxique ?

"On a essentiellement des surfeurs qui se plaignaient de problèmes respiratoires et de vomissements, donc on a préféré fermer", explique Jean-Philippe Oustalet, responsable des brigades environnementales de la ville de Biarritz. D'après la municipalité biarrote, l’algue mise en cause s’accompagne d’une odeur nauséabonde et "peut provoquer des réactions épidermiques et un état grippal". Elle conseille "aux personnes présentant ces symptômes d’aller consulter un médecin généraliste".

De son côté, le site de "Surf prévention" cite également de nombreux témoignages de baigneurs, surfeurs et maîtres-nageurs sauveteurs qui ont été victimes de ces symptômes durant le week-end. Cette ONG de protection des océans et de ses usagers évoque ainsi des cas de rhinite, d'éternuements, de nez qui coule, de grande fatigue et de gorges irritées.