Plats d’hiver : les secrets du petit salé aux lentilles auvergnat

Le petit salé aux lentilles est un plat convivial et authentique qui rappelle la bonne cuisine des grand-mères. Si la recette est simple, le choix des ingrédients est primordial. Cuisinier depuis six ans, Quentin Allirand se rend tout d'abord chez son boucher préféré. Il y prend de la viande de porc et des morceaux très spécifiques. Direction ensuite le champ de producteurs bio, pour les légumes. Pour quatre personnes, Quentin part sur 280 g de lentille, trois carottes, deux oignons et un céleri-branche.