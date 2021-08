Plongée dans l'Antiquité au festival Augustodunum en Saône-et-Loire

Dans les loges, costumes, coiffures, bijoux... on se glisse dans la peau des personnages. Fin prêts pour entrer en scène, l'enthousiasme est à son comble. "Motivés ! On va crier, on va mettre l'ambiance, on va montrer qu'à Autun, il y a un très beau spectacle qui se passe. Il faut venir le voir c'est important !", selon une bénévole. Rugby de l'époque, danse, marathon, course de chars... l'association Augustodunum, du nom de l'ancienne cité d'Autun, organise ce spectacle depuis 35 ans. Même si la nuit tombe, la troupe répète jusqu'à ce que tout soit parfait. Ce samedi, à partir de 18h, la troupe vous attend donc de pied ferme au théâtre d'Autun.