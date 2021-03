Plongée dans les archives : le passé de la Bretagne en images

À Quimper (Finistère) en 1923, le cameraman René Arcy-Hennery a filmé l'événement. Comme pour l'élection de Miss France, on a célébré les reines de Cornouaille. Les candidates représentaient une région ou un produit local. Et chacune a ses deux dauphines. Les Quimpérois étaient à la fête.

Gaïd Pitrou et Hervé gèrent en partie la cinémathèque, lieu de conservation de l'identité visuelle de la Bretagne. Ici, un carnaval en 1950, un document muet que nous avons sonorisé. "Nous conservons dans les réserves plus de 29 000 supports, des vidéos et des films réalisés par des amateurs et des professionnels", confie Gaïd.