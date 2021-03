Plongée dans les archives : le passé de la Lorraine en images

L'association Image'Est collecte des témoignages historiques et les conserve en sécurité et à bonne température depuis plus de 30 ans. Blaise Aurora travaille depuis un an sur l'histoire de l'industrie du sel qui a fait vivre des milliers de Lorrains depuis deux siècles. Mais pour l'instant, ce sont des photos qu'il a collecté avec l'aide d'un réseau de passionnés. "Il y a beaucoup d'archives sur le charbon, le verre, le cristal, le fer (...) Mais on ne trouve rien sur le sel", confie ce chargé de documentation. L'appel est lancé. En attendant, il existe un autre moyen pour raconter le passé en images : les films de famille.