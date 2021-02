Plongée dans un élevage de truites dans les Pyrénées

Dans les Pyrénées, on l'appelle les rivières des gaves. L'eau y est pure, claire et limpide. En perpétuel renouvellement, elle est chargée en oxygène. Du bonheur pour les truites. L'élevage a débuté dans les années 50 et c'est désormais Franck Pomarez et sa sœur qui s'en chargent. Juste après la guerre, c'est à la force des bras qu'Abel Caubarrus, le grand-père, a creusé lui-même les premiers bassins. Aujourd'hui, il a 96 ans. En écoutant presque un siècle de souvenir, on comprend le secret de la longévité de cette petite entreprise. C'est une histoire de famille mais aussi de territoire.