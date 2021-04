Plus beau marché de France : Dieppe savoure son titre

À Dieppe, être le plus beau marché du pays donne forcément le sourire. Et dans les rues, en plus du ciel bleu, il y a des Dieppois heureux. C'est la mélodie du bonheur. Le Café des Tribunaux reste fermé à cause de la pandémie. Mais presqu'un an après leur victoire, les commerçants sont ravis de leur titre. "On est vraiment très fier d'avoir été le Plus beau marché du pays", lance l'un d'entre eux. "La fréquentation est énorme depuis et on voit plus de clients qui reviennent vers l'authenticité", se réjouit un autre. Une popularité bien méritée.