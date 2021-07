Plus beaux villages de France : une commune de la Drôme vient d'obtenir le label

Pour le dénicher, il faut traverser des gorges et se frayer un chemin entre les hautes falaises. Châtillon-en-Diois est niché aux confins du Vercors, au pays des rochers et des champs de lavande. Un secret jusque-là bien gardé. Comptez-le désormais parmi les Plus beaux villages de France. Les 666 habitants ont décroché le précieux label et pour eux, c'est comme déplacer des montagnes. Ils nagent dans le bonheur. "On est fier" ; "C'est une récompense pour les gens qui s'activent", s'enthousiasment des habitants. Des années qu'ils fleurissent leurs façades, restaurent leurs fresques et célèbrent leur petit coin de paradis.