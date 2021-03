Plus grande marée de l’année : un spectacle saisissant sur le passage du Gois en Vendée

Certains préfèrent arriver tôt pour profiter du calme du passage du Gois (Vendée) submergé et du spectacle qu'offrent les grandes marées d'équinoxe. "On peut suivre la marée, car la mer s'ouvre et puis c'est le passage. On voit jusque dans l'île, là-bas. Et c'est merveilleux", raconte un promeneur. Béatrice a son petit plaisir à elle, fendre la mer en deux et ouvrir la voie à pied. Derrière elle, un embouteillage se crée vite car les forts coefficients de marées attirent du monde. "On avance au fur et à mesure que la mer recule pour qu'on puisse se garer. Ensuite, on va à la pêche aux palourdes", explique un automobiliste.