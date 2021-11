Poids lourds sur l'autoroute : vers un retour de l'écotaxe en Alsace ?

Une autoroute saturée du matin au soir et des camions omniprésents. L'A35 est l'un des axes les plus embouteillés du pays. Quotidiennement, les usagers en subissent toutes les conséquences. "C'est une heure le matin pour arriver à Strasbourg et pareil le soir, c'est bouché toute la journée", témoigne l'un d'eux, dans le reportage en tête de cet article. "C'est un gros problème, surtout les camions belges, polonais, roumains", regrette un autre conducteur. "Les camions ne passent plus du côté allemand car il y a une taxe. Donc ils se rabattent sur l'autoroute française", constate un troisième.