Poires : une récolte catastrophique et des prix en hausse

La saison débute à peine et les poires se font rares. David Ailhaud est arboriculteur dans les Alpes-de-Haute-Provence. En comparaison à l'année dernière, il va cueillir cinq fois moins de poires. Son fruit d'été parfumé et sucré est celui qui a le plus souffert du gel en avril. "C'est un vergé qui devrait avoir entre 35 et 40 tonnes de poires sans problème. Aujourd'hui, on en a ramassé moins de deux tonnes", lance David. Alors, dans son magasin en vente directe, le producteur est obligé d'augmenter le prix de ses rares fruits sur les étals. "L'an dernier ces poires étaient vendues à 2,90 euros. Cette année, on a dû augmenter le prix pour essayer de pallier", a-t-il ajouté.