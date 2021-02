Du sanglier pour les écoliers : en Alsace, le nouveau menu des cantines en indispose certains

C’est une initiative très critiquée par les défenseurs de la cause animale. La collectivité européenne d’Alsace a décidé de proposer dans les cantines et les EHPAD, à partir du mois d’avril, de la viande de sanglier au menu, proposant trois recettes et des tutoriels pour aider les cuisiniers.

Le but, réguler les populations des sangliers et promouvoir de la viande bio locale, comme l’indique dans le reportage de TF1 en tête de cet article Gérard Lang, président de la fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin : "On tue 18.000 sangliers par an dans le Bas-Rhin. Nous avons des difficultés à les réguler et donc à écouler la viande. Or, le chasseur n’est pas là pour tirer des animaux et les mettre à l’équarrissage."