Normandie : ils refusent le transfert en Allemagne du vieil orgue de l'hôpital de Vire

Il est présent depuis le XIXᵉ siècle dans la chapelle Saint-Louis, à Vire et il n’a, pour ainsi dire, pas changé. Le vieil orgue Cavaillé-Col, qui appartient à l’hôpital de la ville normande, n’est pas entretenu depuis des lustres. Et pour cause : le restaurer coûterait 250.000 euros, bien trop cher pour l’établissement de santé.

C’est pourquoi la direction du groupement hospitalier a décidé de donner l’instrument de musique aux Allemands, le prix de la restauration ayant effrayé plusieurs communes de France d'abord intéressées pour le récupérer. Le docteur Martin, membre du conseil de surveillance de l’hôpital, ne comprend pas cette décision. "Le directeur est un fonctionnaire qui est de passage ici et je ne vois pas pourquoi il décide à la place des Viroises et des Virois. C’est un patrimoine d’avant-guerre puisque Vire a été détruite à 90% lors des derniers bombardements, il nous reste 10%. La chapelle Saint-Louis et son orgue Cavaillé-Col en font partie", s’indigne le docteur.