Pont effondré de Mirepoix : deux ans après, le camion tombé à l'eau sorti du Tarn

Près de deux ans après son effondrement, les restes du pont sont encore là et l'accès est encore fermé. Depuis 2020, rien n'a changé. Pour faire ses courses, Maxime doit emprunter un autre pont, quatre kilomètres plus loin. C'est un détour assez court, mais lassant au quotidien. "La route est vraiment étroite. Elle est abîmée. Donc tout est plus long", témoigne-t-il.

Le pont s'était effondré au passage d'un camion trop lourd, faisant deux victimes. Le semi-remorque sera retiré de l'eau ce lundi après-midi. Cet été, son chargement, une foreuse, a déjà été retiré de l'eau. C'est un moment important pour le voisinage. "Ça sera fini, on n'en parlera plus même si on n'oubliera pas", "C'est quand même une satisfaction parce qu'il me semble qu'on va un peu revivre", témoignent deux hommes. Les piliers et les câbles ont été enlevés, mais l'opération est particulièrement longue. "C'est complexe. C'est expérimental. Ce qu'on fait aujourd'hui, on ne l'a jamais fait et j'espère qu'on ne le refera jamais. On a créé de toutes pièces certains outils pour travailler", affirme un ouvrier qui participe à l'opération.