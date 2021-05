Ponts de mai et vacances : des campings déjà complets dans les Landes

Poser un dernier coup de lasure sur la terrasse des mobil-homes est un entretien de printemps indispensable pour préparer le camping à l'arrivée des vacanciers. Dans quelques jours, ils vont être nombreux à venir ici pour profiter du printemps. Dans un camping familial, on s'active tous les jours. Entre la pelouse à tondre et les sanitaires à remettre en état, la propriétaire s'attend à un rush dès le week-end de l'Ascension. En effet, le téléphone n'arrête pas de sonner. "Sur tous les locatifs, on est déjà complet le week-end de l'Ascension et Pentecôte", explique Agnès Laluque.