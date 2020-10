Portraits de collectionneurs : une passion pour les téléphones anciens

Dans son atelier de retraité mais aussi de passionné, Alain Grault collectionne les vieux téléphones. Il aime s'y retrouver pour bricoler et réparer ce qu'il a déniché depuis 40 ans. Aujourd'hui, il en possède plus de 150, tous en état de marche, et connaît l'histoire de chacun.



Les téléphones sont le reflet d'une époque et de ses modes. Dans la collection d'Alain, on retrouve des modèles colorés et flashy des années 70, ceux avec des formes rondes originales ou élancées des années 80-90, ou bien encore des modèles d'Art nouveau de 1900. Certains postes sont même apparentés à des objets d'art.



Par ailleurs, la téléphonie est aussi liée aux souvenirs. Avec ses combinés, Alain raconte la petite et la grande histoire. C'est notamment le cas avec sa collection de téléphones de la Première Guerre mondiale. C'est lors d'expositions qu'il partage ses trouvailles avec le public mais la seule pièce qu'il ne peut jamais déplacer reste sa cabine téléphonique.