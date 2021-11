Pour ou contre l’ours, la bataille relancée dans les Pyrénées

Beaucoup ne le connaissait pas, mais tous sont venus soutenir le chasseur attaqué par un ours ce week-end dans l'Ariège et exprimer leur crainte. "Là, c'est un chasseur, la prochaine fois, ce sera une mère de famille", lance l'un d'entre eux. Lors d'une battue aux sangliers, l'homme s'est retrouvé seul face à l'ours et ses deux petits. Attaqué aux jambes, le chasseur a riposté et tué le plantigrade avec son arme. Il se trouve toujours à l'hôpital.