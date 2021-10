Pourquoi la ville de Dijon attire-t-elle autant ?

Un centre historique plein de charme et un cadre de vie très paisible, deux atouts qui font de Dijon (Côte-d'Or) une ville très attractive. Depuis le début de l'année, on y a enregistré plus de 2000 nouveaux habitants. La famille Sverkou a choisi de s'y installer en juillet avec, à la clé, un changement de vie radical et le sourire aux lèvres. Leur logement n'a plus rien à avoir avec leur appartement parisien. Le couple dirige un centre de formation à Paris, mais travaille désormais à distance.