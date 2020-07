Pourquoi les barrages de Savoie sont-ils si remplis ?

Actuellement, le lac de Roselend ne connaît pas la sécheresse. Comme la plupart des barrages de Savoie, l'eau y est présente en abondance et offre des paysages de carte postale. Les explications sont simples : un hiver doux et le confinement qui ont fait baisser la consommation d'électricité dans l'Hexagone. EDF a donc eu moins besoin de turbiner de l'eau. Pour mieux comprendre ce phénomène, notre équipe s'est rendu à l'intérieur du barrage de Roselend.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.