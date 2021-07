Pourquoi les Bourguignons sont fiers de leur région

Philippe est un artisan du vin. Il en saisit toutes les nuances et veut faire perdurer ce savoir-faire. "J’ai deux enfants derrière donc, c’est un bonheur de voir que le domaine va continuer", explique-t-il. Et ils sont déjà très impliqués. Le plus difficile est d’éduquer son palais. Chaque jour, Philippe organise donc pour son équipe des dégustations à l’aveugle. Dans les vins de la famille Gavignet, c’est l’identité bourguignonne qui s’exprime, un mélange d’élégance et de caractère.