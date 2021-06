Pourquoi les Girondins sont fiers de leur région

Dimanche matin sur les quais de Bordeaux, on trouve un petit marché, de la bonne humeur et des huîtres, évidemment. Il n'y a rien de plus agréable que de rythmer son dimanche et sentir le parfum iodé de l'océan, quel que soit l'âge. "Midi, soir et même au petit-déjeuner, il n'y a pas de souci pour manger des huîtres", confie une passante. Les Bordelais aiment les huîtres. C'est bien pour cela que les producteurs locaux investissent les rues chaque dimanche, comme ici à Mérignac, en lisière de Bordeaux. Avec six euros la douzaine, c'est le prix de la proximité.