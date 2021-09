Pourquoi les habitants de Haute-Savoie sont fiers de leur région

Vous ne trouverez rien de plus beau. Chaque matin depuis 54 ans, Henri admire les premières lueurs sur la montagne, son paradis. Ses deux voisins les plus proches vivent à 500 mètres et un kilomètre à vol d’oiseau. Au milieu des alpages de Manigod, la famille Avettand fabrique du Reblochon Fermier, un fromage tout simplement exceptionnel et unique. Une générosité incroyable à déguster, même au petit déjeuner.