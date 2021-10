Près de 4000 courges volées dans une exploitation bio en Isère

Elles devaient être récoltées dans les prochains jours. Près de 4000 courges ont été volées par des malfaiteurs dans un champ isolé et en quelques heures seulement. Encore sous le choc, Wilfred et Amandine Gagneux estiment leurs pertes entre 15.000 et 20.000 euros. Cela représente des mois de labeur anéantis pour ce couple de maraîchers installé au Bouchage (Isère) depuis trois ans. "On a encore le moral à zéro, on ne sait pas comment on va faire. Pour nous, c'est une catastrophe", raconte Wilfred.