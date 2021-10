Prime exceptionnelle de 200 euros : le geste bienvenu d'une entreprise de Haute-Vienne

Chaque jour, Joël parcourt 60 km aller-retour entre Limoges et son lieu de travail à la campagne. Une distance qui pèse de plus en plus lourd dans son budget avec l'augmentation du prix de l'essence. Pour l'aider, il touchera au mois de décembre le chèque inflation de 100 euros de l’État. Mais dans son entreprise, on a fait encore mieux : une prime supplémentaire de 200 euros net versée dans quelques jours à tous les salariés sans condition de revenu.