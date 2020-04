Printemps : les vaches dans les montagnes sortent enfin des étables

Après cinq mois de confinement à l'étable, c'est le jour de délivrance pour les 70 vaches laitières de Stéphane Vacher. Dehors, un festin d'herbes fraîches a accueilli ces reines des prés. Si certaines ont avancé prudemment lors de cette première sortie de l'année, d'autres ont gambadé et sautillé de joie. Et pendant ce temps, Stéphane Vacher et ses enfants ont nettoyé les bâtiments et commencé à installer plusieurs kilomètres de clôtures.



