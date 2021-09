Production de miel pur : l'or de l'île d'Ouessant

L'or de l'île d'Ouessant d'une pureté exceptionnelle attise notre curiosité. D'abord, accoster puis se rendre au rucher du Conservatoire de l'Abeille noire. Avec son pelage sombre et velu, elle est l'espèce endémique de cette île aux confins de la Manche et de l'océan Atlantique.

On dit que la terre la plus à l'ouest de l'Hexagone est un écrin pour le rucher. Bruyères, ronces et plantes marines, un met de choix pour ces abeilles butineuses dont le miel se mérite. Il ne se vend qu'au pied du conservatoire et avec parcimonie les jours sans pluie. Pour protéger cette espèce rare d'abeille noire, le conservatoire signe il y a douze ans un partenariat financier avec la maison Guerlain. Ainsi, 10% de la récolte part dans le laboratoire du géant de la cosmétique. Au-delà de la qualité gustative du miel, on encense désormais ses vertus médicinales et réparatrices.