Promenade au cœur de la montagne Sainte-Victoire

La célèbre route Cézanne, qui relie le Tholonet à Aix-en-Provence, offre des vues exceptionnelles sur la montagne Sainte-Victoire. Cet imposant massif calcaire, qui s'étire sur presque 20 km de long, est aussi le symbole de la Provence grâce à toutes ses essences végétales méditerranéennes. C'est un paradis pour les randonneurs et plus d'un million de visiteurs l'arpentent chaque année. Découvrez ses différentes facettes et sa fameuse brousse du Rove à l'appellation d'origine contrôlée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.