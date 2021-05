Promenade dans les allées du parc du Thabor à Rennes

Aux premières heures d'ouverture, le parc du Thabor s'éveille tout doucement. On y croise des promeneurs et des sportifs. C'est aussi le moment choisi par les jardiniers pour entretenir le jardin à la française du parc : des massifs colorés et aux formes parfaites dont il faut prendre soin. Entre les primevères, les tulipes et les pavots d'Islande, Pablo Rats savoure ces instants. "Il y a un côté apaisant. On voit notre travail au fur et à mesure. Dans ce contexte, que demander mieux ?", lance le jardinier.