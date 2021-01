Quand les oies bernaches se retrouvent au bassin d'Arcachon

Pour la population humaine, c'est un hiver glacial. Mais pour les oies bernaches, c'est un environnement bien plus clément que dans leur Sibérie natale. Elles passent leur hiver sur le bassin d'Arcachon (Gironde). Cela dure depuis le mois de novembre, et elles n'ont pas choisi ce lieu par hasard.

Selon Matthieu Sanier, on accueille sur ce territoire les plus gros effectifs européens de cette espèce. A peu près un tiers de la population mondiale qui vient de la Sibérie s'y trouverait. Pour cause, le pays a une herbe marine spéciale, la zostère. Elle fait l'essentiel du régime alimentaire de la bernache en hiver. Ces oiseaux sont parfois plus de 30 000 à venir dans ce petit espace naturel. Certains y reviennent depuis plus de trente ans, chaque hiver, pour faire des réserves.