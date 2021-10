Quartiers emblématiques : la gare de Strasbourg

Comme si ce dirigeable allemand était venu se poser ici pour ne plus jamais redécoller : 150 mètres de long, 8000 mètres carrés de verre et un surnom : le zeppelin. La place de la gare il y a quinze ans seulement ressemblait à cela. En 2007, c'est l'arrivée du TGV. La nouvelle verrière est alors sous le feu des critiques. Cette cinémathèque numérique collecte les films amateurs. Des images rares qui permettent de se rappeler d'une brasserie aujourd'hui disparue et de mesurer le chemin parcouru.

Dans les années 70, les voitures sont partout. La place de la gare est un éternel chantier. Petit à petit, on piétonnise. En quelques années seulement, les modes de déplacement évoluent. En 2021, on ne cherche plus une place pour son véhicule, on tente plutôt de garer son vélo. Quant à la verrière, elle a trouvé sa place dans le cœur des Strasbourgeois. Découvrez l'histoire des quartiers qui environnent la gare et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui.