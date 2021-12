Quatre jours d’inondations éprouvantes à Merville

A l'intérieur de la maison, tout est encore sous l'eau. Les dégâts sont considérables. Mais au bout de quatre jours sans rien pouvoir d'autre que d'espérer que les niveaux baissent, Martine est épuisée et totalement découragée. Merville (Nord) se situe au croisement de plusieurs cours d'eau qui sont tous en crue et les sols ne peuvent plus rien absorber. Une vingtaine de maisons sont inondées et cela va continuer encore quelques jours.