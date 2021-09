Quelle ambiance à la foire de Châlons-en-Champagne ?

À l'entrée, après avoir présenté leur pass sanitaire, les visiteurs peuvent enfin profiter de la foire. Cela fait un an et demi qu'ils l'attendaient. Guilhem, le maître des raclettes à vitre, ne pouvait pas louper l'événement. On peut dire qu'il n'a pas perdu les bons réflexes. Comme beaucoup d'exposants, il vit essentiellement des foires et salons.