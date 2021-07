Quelle ambiance sur les marchés nocturnes dans le Lot-et-Garonne ?

A Sos (Lot-et-Garonne), c'est devenu un rendez-vous incontournable. En fin de journée, les places de village se transforment en de gigantesques buffets. Ce soir-là, quinze producteurs assurent l'intendance. Pour Jean-Marie et Céline, éleveurs de porcs gascons, c'est le coup de chaud. Et voilà le résultat, un double burger que vous ne trouverez que dans le sud-ouest de l'Hexagone.

Autour des tables, touristes et habitants se mélangent pour profiter d'un bon repas et surtout échanger. Une famille originaire des Yvelines a même parcouru tout le département.

Pour Jean-François et Julien, producteurs de fromage de père en fils, ce contact direct avec les consommateurs permet d'oublier la fatigue. Et comme l'an passé, à cause de la pandémie, il avait fallu tout annuler. Le plaisir de se retrouver est encore plus intense. Tout l'été, 200 agriculteurs se relaient ainsi dans quatorze communes du Lot-et-Garonne. Des souvenirs de vacances garantis.