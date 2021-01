La bonne idée : des habitants des Pays de la Loire rachètent une ferme pour la sauver

Dans cette ferme à proximité de Nantes, quatre fermiers travaillent, depuis 25 ans pour Christian, en fermage. "Le terme 'fermier' veut dire 'locataire' et non pas 'paysan'. Sur cette ferme, on loue tout, on n’a rien en propriété", explique-t-il à TF1. Les propriétaires des terres sur lesquelles il travaille ont récemment décidé de les vendre. Mais ne pouvant pas les racheter, Christian et ses trois associés ont fait appel aux consommateurs. Ainsi 210 personnes des environs se sont mobilisées et ont réussi à réunir la somme de 100.000 euros, en un an, en créant une coopérative.

Le nombre de coopérateurs crée la force d’un collectif contre toute spéculation éventuelle, surtout pour une ferme si proche de la ville. "C’est Nantes qui se rapproche de chez nous de plus en plus. Les gens veulent vivre à la campagne. On comprend ça, ils ont raison, mais, nous, on vit de la campagne, on vit de la terre. Ils ne sont même pas au courant qu’il y a une ferme à 3,5 km d’une grande zone commerciale. Pourtant on est là, on arrive encore à vivre et on compte rester là", assurent les agriculteurs.