Raffineries bloquées et stations-essence fermées en Guyane

Il y a seulement 30 stations-service en Guyane et elles sont toutes fermées. À la pompe, c'est la surprise pour Éliane alors qu'elle est bientôt à sec. "Je me prépare à ramener mes petits-enfants à l'école et à la crèche. Si je n'ai pas d'essence, je ne peux pas", confie-t-elle. Depuis lundi, des manifestants anti-pass sanitaire bloquent les dépôts pétroliers de Guyane. En réponse, le préfet a décidé de fermer les stations-essence pour maintenir les services de sécurité et de secours.