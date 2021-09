Recette pour gourmands : la tarte à la praline

Cela fait 30 ans que la tarte à la praline régale les gourmands à Lyon. Sa couleur chatoyante comme une pomme d'amour attire tous les regards et fait saliver les papilles. La tarte à la praline, les Lyonnais l'adorent. Dans cette boulangerie, il s'en vend plus de 50 par jour, et cela, toute l'année.