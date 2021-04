Récoltes anéanties par le gel : le désespoir des arboriculteurs du Var

Dépités et impuissants, les producteurs de Roquebrune-sur-Argens voient leurs récoltes de pêches, de prunes et de raisins de table anéanties par le gel pour la deuxième année consécutive. C'est du jamais vu dans la région. "On s'est levé la nuit pour venir enfumer afin d'essayer de sauver un peu la plantation pourtant c'est un échec total. Ça fait mal au cœur", disent-ils.

Quand un fruit est gelé, l'amandon, qui sera le futur noyau de la pêche noircit complètement. Puis, d'ici cinq à dix jours, le fruit va tomber. Même constat pour la vigne, les bourgeons ont été brûlés par le gel. Pour Olivier et Sébastien Perrin, jeunes agriculteurs, il ne reste plus que le maraîchage pour rattraper les pertes et éviter le naufrage de leurs exploitations. "On va positionner un plastique où on va faire pousser des courges au milieu des arbres, pour essayer de tirer un revenu de cette surface", expliquent-ils. Malgré les nouvelles cultures, après deux ans de pertes de revenu, beaucoup de producteurs pensent arrêter leurs exploitations fruitières.